Bolu'da polis ekipleri, hakkında "hırsızlık" suçundan 7 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı yakalayarak cezaevine teslim etti.
Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri aranması bulunan şüphelilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Hakkında yakalama kararı bulunan 7 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü şahsın Bolu'da olduğunu tespit eden polis ekipleri, düzenledikleri operasyonla şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından hükümlü, Bolu T Tipi Cezaevi'ne teslim edildi. Aranan şahıslara yönelik denetimlerin kararlılıkla süreceği öğrenildi. - BOLU
Son Dakika › 3.Sayfa › Bolu'da Hırsızlık Zanlısı Yakalandı - Son Dakika
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