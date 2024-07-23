Bolu'da İnşaatta İşçi Düşerek Yaralandı

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Bolu'da çalıştığı inşaatta dengesini kaybederek düşen işçi A.B.'nin bacağına demir saplandı. Mesai arkadaşları tarafından A.B.'nin bacağına saplanan demir çıkartılırken, yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.

Olay, öğle saatlerinde Çivril Mahallesi 2568'inci Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, site inşaatında çalışan A.B.,1'inci katta kaynak yaptığı sırada dengesini kaybederek 3 metre yükseklikten yerdeki demir parçalarının üzerine düştü. A.B.'nin bacağına demir saplandı. Diğer işçiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İşçiler, bu sırada A.B.'nin bacağına saplanan demiri çıkardı. Yaralı işçi, sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU