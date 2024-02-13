Bolu'da Jandarma Ekipleri Yolcu Otobüslerine Trafik Denetimi Yaptı - Son Dakika
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Bolu'da Jandarma Ekipleri Yolcu Otobüslerine Trafik Denetimi Yaptı

Bolu\'da Jandarma Ekipleri Yolcu Otobüslerine Trafik Denetimi Yaptı

Bolu İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ankara-Zonguldak kara yolunda yolcu otobüslerine yönelik trafik denetimi gerçekleştirdi. Otobüslerde emniyet kemeri takma kontrolü yapılırken, kurallara uyan yolculara çeşitli hediyeler verildi.

13.02.2024 17:20
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Bolu'da jandarma ekipleri tarafından Ankara- Zonguldak'ı birbirine bağlayan D-750 kara yolunda yolcu otobüslerine yönelik trafik denetimi yapıldı.

Bolu İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Trafik Şube ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Mengen ilçesi sınırlarında bulunan D-750 kara yolunda trafik denetimi gerçekleştirdi. Ankara ile Zonguldak'ı birbirine bağlayan yolda, jandarma ekipleri yolcu otobüslerini tek tek denetledi. Otobüsleri durduran ekipler, sürücü ile yolcuların emniyet kemeri takıp takmadığını kontrol etti. Ayrıca otobüste bilgilendirme yapan ekipler, kurallara uyan yolculara çeşitli hediyeler verdi.

Kurallara uymayan yolcular özenle uyarıldı. - BOLU

Kaynak: İHA

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