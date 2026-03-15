Bolu\'da Kaçak Göçmen Denetimleri

Bolu'nun araç trafiğine kapalı olan İzzet Baysal Caddesi'nde, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Şube Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesinde kaçak göçmenlere yönelik denetim gerçekleştirdi. Yapılan uygulamada çok sayıda yabancı uyruklu tespit edilip, kimlik ve ikamet belgeleri kontrol edildi. Cadde üzerinde başlatılan geniş çaplı uygulamada yabancı uyruklular, Göç İdaresi Başkanlığı'na bağlı kontrol aracının önünde bekleyerek belgelerini kontrol ettirdi. Ekiplerin, kaçak göçmenlere yönelik uygulamalarının Ramazan Bayramı süresince de devam edeceği öğrenildi. - BOLU