Bolu'da kavşak çalışması üniversite otobüs hattını değiştirdi, KPSS adayları uyarıldı - Son Dakika
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Bolu'da kavşak çalışması üniversite otobüs hattını değiştirdi, KPSS adayları uyarıldı

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Bolu\'da kavşak çalışması üniversite otobüs hattını değiştirdi, KPSS adayları uyarıldı
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Bolu'da D-100'deki akıllı kavşak çalışmaları nedeniyle üniversiteye giden özel halk otobüslerinin güzergahı değişti. Belediye, 25 Ekim Pazar günü KPSS Ortaöğretim Sınavı'na girecek adayların ulaşım planlarını yeni güzergaha göre yapmalarını istedi.

Bolu'da D-100 Karayolu üzerinde devam eden akıllı kavşak çalışmaları nedeniyle Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'ne ulaşım sağlayan özel halk otobüslerinin güzergahı değiştirildi. Bolu Belediyesi, 25 Ekim Pazar günü yapılacak KPSS Ortaöğretim Sınavı'na girecek adayları ulaşım planlarını yeni güzergaha göre yapmaları konusunda uyardı.

Bolu Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Ulaşım Birimi tarafından yapılan duyuruda, D-100 Karayolu'ndaki akıllı kavşak çalışmaları nedeniyle üniversite hattında hizmet veren özel halk otobüslerinin güzergahında geçici düzenlemeye gidildiği belirtildi. Duyuruya göre, üniversiteye giden özel halk otobüsleri, çalışmalar tamamlanana kadar Sanayi'den hareket ederek Atatürk Orman Parkı ve Zekai Konrapa Bulvarı güzergahını kullanacak. Belediye tarafından yapılan açıklamada, 25 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek KPSS Ortaöğretim Sınavı'na katılacak adayların ulaşım planlarını güzergah değişikliğini dikkate alarak yapmaları istendi.

Kaynak: İHA
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