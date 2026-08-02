Bolu'da Kaza: 6 Yaralı
Bolu'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.
Bolu'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.
Kaza, D-100 kara yolunun Hayrettin Tokadi Türbesi Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul yönüne giden N.K. yönetimindeki 81 AC 100 plakalı hafif ticari araç, tali yoldan çıkan Z.G. idaresindeki 16 LAP 63 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle D-100 kara yolunda ulaşım kontrollü olarak sağlanırken, araç kuyruğu oluştu. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından yol, yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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