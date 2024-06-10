Bolu'da Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı: 2 Yaralı - Son Dakika
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Bolu'da Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı: 2 Yaralı

Bolu'da Zonguldak ile Ankara'yı birbirine bağlayan D-750 Karayolunda meydana gelen kazada, kontrolden çıkan bir otomobil takla attı. Kazada sürücü ve yanındaki yolcu yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

10.06.2024 13:38
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Bolu'da Zonguldak ile Ankara'yı birbirine bağlayan D-750 Karayolunda kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Yeniçağa ilçesinde Eskiçağa köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara-Zonguldak Karayolu D-750'de Zonguldak istikametinde seyreden Hasan A. idaresindeki 34 KEG 693 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yolda savruldu. Kontrolden çıkan otomobil, takla attı. Çevredeki diğer sürücüler tarafından durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Meydana gelen kazada sürücü Hasan A. ve yanındaki yolcu yaralandı. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, hastaneye sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bolu'da Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı: 2 Yaralı - Son Dakika

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