Bolu\'da motosiklet denetimlerinde sürücülerin belgeleri tek tek kontrol edildi

Bolu'da polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde motosiklet sürücüleri ile araçların belgeleri tek tek kontrol edildi.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde motosiklet kullanımına yönelik denetimlerini artırdı. Sürücülerin can ve mal güvenliğinin sağlanması, trafik kazalarının önlenmesi amacıyla gerçekleştirilen uygulama, kentin en yoğun noktalarından Anıtpark Kavşağı'nda yapıldı. Denetim noktasında durdurulan motosikletlerin ve sürücülerin belgeleri ekiplerce kontrol edildi. Sürücülerin ehliyetleri ve kask kullanımları ile motosikletlerin egzozları, tescil kayıtları, zorunlu trafik sigortaları ve muayene durumları incelendi. Trafik güvenliğini tehlikeye düşürebilecek unsurların önlenmesine yönelik denetimlerde, eksik evrakı bulunduğu veya trafik kurallarına uymadığı belirlenen sürücülere işlem yapıldı. Polis ekiplerinin motosiklet sürücülerine yönelik denetimlerinin kent genelinde devam edeceği belirtildi.

"Bolu trafikte örnek teşkil ediyor"

Bolu'nun trafikte örnek teşkil eden illerden biri olduğunu belirten motosiklet sürücüsü Serdar Tekin, "Bolu, diğer illere göre trafikte örnek teşkil ediyor. Trafik ekipleri sürekli sıkı denetim halinde. Bolu halkı da buna destek oluyor. Trafik ekiplerinin yaptığı uygulamalar güzel. Şehirde yaya geçitlerinde herkes birbirine saygılı bir şekilde yol veriyor. Kavşaklarda da sürücüler sıraya dikkat ediyor. Bunun en önemli sebeplerinden biri de trafik denetimleri" dedi.