Bolu'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralı - Son Dakika
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Bolu'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralı

Bolu\'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralı
08.07.2026 12:17
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Bolu'da motosiklet hafif ticari araçla çarpıştı, sürücü yaralandı, inceleme başlatıldı.

Bolu'da seyir halindeki hafif ticari araçla çarpıştıktan sonra savrularak park halindeki iki otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Bahçelievler Mahallesi Muzaffer Işın Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.Y.K. yönetimindeki 14 ADY 115 plakalı motosiklet, cadde üzerinde seyir halindeyken aynı yönde ilerleyen ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 FME 483 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet, yol kenarında park halinde bulunan iki otomobile çarparak durabildi. Kazada motosiklet sürücüsü A.Y.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü, ambulansla Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.

Motosiklet, hafif ticari araç ve park halindeki otomobillerde hasara yol açan kazaya ilişkin polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Bolu'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralı - Son Dakika

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