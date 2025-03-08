Bolu'da Motosikletlilere 80 Bin Lira Ceza

Bolu'da trafik polisinden kaçan motosikletli cezadan kaçamadı: 2 sürücüye 80 bin lira ceza

BOLU - Bolu'da trafik polislerinin denetim noktasından kaçan motosiklet sürücüsü, kovalama sonucu yakalandı. Polisten kaçan sürücüye 40 bin lira, motorunun trafiğe uygun olmadığı tespit edilen başka bir sürücüye ise 40 bin lira cezai işlem uygulandı.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde denetimlerini sıkılaştırdı. Özellikle iftar saatlerinden sonra motosiklet sürücülerinin abart egzozla, otomobil sürücülerinin ise yüksek sesli müzikle rahatsızlık verdiği ihbarının yoğunlaştığı şehrin farklı noktalarında trafik ekipleri denetim yaptı. Yapılan denetimlerde 14 ADE 729 plakalı motosiklet sürücüsü uygulama noktasından kaçtı. Trafik ekiplerinin peşine düştüğü sürücü, kovalamaca sonucunda yakalandı. Polisten kaçan sürücüye toplamda 40 bin liradan fazla cezai işlem uygulandı. Polis ekiplerinin sürücüyü yakaladığı noktada bir başka motosiklet sürücüsü ise ekiplerin radarına takıldı. 14 ADG 873 plakalı motosikletinde abart egzoz, süspansiyon ve çeşitli aksesuarlar bulunduğu gerekçesiyle sürücüye 40 bin liraya yakın ceza kesildi.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı birçok ekibin Ramazan ayı boyunca denetimlerini artırarak devam ettireceği öğrenildi.