Bolu\'da Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

Bolu'da arazide çıkarak ormana sıçrayan yangına, çok sayıda araçla havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yangın, saat 12.26 sıralarında Bolu'nun Mudurnu ilçesi Göncek köyü Camiyanı Mahallesi'nde ormana yakın arazide başladı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler ormanlık alana sıçradı. Bolu Valiliği koordinesinde orman, itfaiye, jandarma, sağlık, DSİ ve AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi. Bolu Orman Bölge Müdürlüğü'nden 41 personel (3 arazöz, 1 su ikmal aracı, 5 ilk müdahale aracı, 2 pikap), Bolu AFAD'dan 3 personel (1 araç), Bolu Belediyesi İtfaiyesinden 4 personel (13 ve 20 tonluk 2 su tankeri), Taşkesti Belediyesi'nden 2 personel (1 arazöz), Mudurnu Belediyesi'nden 6 personel (2 itfaiye aracı), Göynük Belediyesi'nden 2 personel (1 arazöz), Sağlık Müdürlüğü'nden 4 personel (1 ambulans) ve DSİ'den 2 personel (1 dozer) ile Mudurnu İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler müdahale ediyor. Ayrıca yangına 3 helikopter de Abant Gölü Milli Parkı'ndan su ikmali yaparak alevlere müdahale ediyor.

Yangın söndürme çalışmaları aralıksız sürerken, alevleri kontrol altına almak için ekiplerle birlikte vatandaşlar seferber oldu. - BOLU