Bolu\'da Orman Yangınlarına Karşı Denetimler Sürüyor

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Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ormanlara giriş yasağının devam ettiği Bolu'da, ormanlık bölgelerde denetim yaparak, olumsuz durumları önlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Yaz mevsimininim kurak ve sıcak geçtiği Bolu'da, orman yangınları meydana geliyor. Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri de sorumluluk bölgelerindeki ormanlık alanlarda meydana gelebilecek olumsuz durumları engellemek için çalışma yapıyor. Bu çerçevede At Yaylası bölgesine giden güzergahta sürücüler ve araçlar üzerinde inceleme yapıldı. Sürücülere orman yangınlarına karşı uyarıda bulunarak, ateş yakmanın yasak olduğu söylendi. Polis ekipleri denetim yaptıkları güzergahlar üzerindeki ormanlık alanlarda inceleme yaptı. Bolu Valiliği, il genelinde ormanlara girişin, 1 Temmuz tarihi itibariyle yasaklandığını duyurmuştu. - BOLU