Bolu\'da Otel Yangını Davası Devam Ediyor

Bolu Grand Kartal Otel'de 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin ise yaralandığı yangın faciasına ilişkin görülen davada 19'u tutuklu 32 sanık ikinci günde yargılanmaya devam ediyor.

Türkiye'yi derinden sarsan Grand Kartal Otel yangınının üzerinden aylar geçmesine rağmen acılar tazeliğini koruyor. Bolu'nun gözde kayak merkezlerinden Kartalkaya'da 21 Ocak tarihinde yaşanan yangında 78 kişi hayatını kaybetmiş, 133 kişi ise yaralanmıştı. Facianın ardından açılan davada, 19'u tutuklu toplam 32 sanık dün ilk kez hakim karşısına çıktı. Yoğun katılımın gerçekleştiği duruşma için Bolu Adliyesi'nin yetersizliği sebebiyle günler öncesinden Bolu Sosyal Bilimler Lisesi Spor Salonu hazırlanmıştı. Dört tarafının bariyerlerle kapatıldığı spor salonuna, davanın ikinci gününde de katılımcılar geniş güvenlik önlemleri ile alındı. Sanıkların salona alınmasının ardından duruşmanın ikinci günü başladı.

Öte yandan dün, tutuklu sanık Gazelle Otel Genel Müdürü Ahmet Demir, FQC Global Sertifikasyon Anonim Şirketi çalışanı tutuksuz sanık Aleyna Beşinci, FQC Global Sertifikasyon Anonim Şirketi yetkilisi tutuksuz sanık Ali Ağaoğlu, teknik personel tutuksuz sanık Bayram Ütkü, teknik personel şefi tutuklu sanık Tahsin Pekcan, teknik personel tutuklu sanık Hüseyin Özer, Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı tutuklu sanık Bünyamin Bal, Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri tutuklu sanık Sırrı Köstereli ve İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü tutuklu sanık Yeliz Erdoğan'ın savunmaları dinlenmişti. - BOLU