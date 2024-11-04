Bolu'da Otizmli Çocuk Yangın Çıkardı - Son Dakika
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Bolu'da Otizmli Çocuk Yangın Çıkardı

Bolu\'da Otizmli Çocuk Yangın Çıkardı

Market alışverişine giden annenin otizmli çocuğu evde yangın çıkardı, apartman sakinleri tepki gösterdi.

04.11.2024 18:13
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Bolu'da annesi markete giden otizmli çocuk, evi ateşe verdi. Apartman sakinleri, "Yettiniz artık" diyerek çocuğun annesine tepki gösterdi.

Olay, İzzet Baysal Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın 1. katında oturan kadın, 14 yaşındaki otizmli çocuğunu evde bırakıp markete gitti. Annesi markete giden çocuk, ağabeyi ile evdeyken evi ateşe verdi. Marketten dönen kadın evinde yangın çıktığını görünce şok oldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Evdeki çocuklar ve diğer dairelerde yaşayanlar ekipler tarafından tahliye edildi. Kısa sürede söndürülen yangında, dairede büyük hasar meydana geldi. Apartman sakinleri otizmli çocuğun annesine tepki göstererek, "Yettiniz artık" dedi. Acılı anne ise, "Bana 'Ne oldu komşu' diyeceklerine defol git diyorlar" diyerek isyan etti.

"Zor bir hayatları var"

14 yaşındaki otizmli çocuğun teyzesi Şükran Bozoğlu, "Ablamın otizmli bir çocuğu var. Çok problemli, yerinde durmuyor. Sürekli bakılması gerekiyor. Ablam da markete gitti. Onu bırakıp hiçbir yere gitmiyor. O kadar zor bir hayatları var ki zaten. Çocuğu bakımevine yerleştirmek için mahkemeye başvuruldu. Süreç işliyor, sonuç bekliyoruz ama bu süre içerisinde ona iyi kötü bakmak zorundalar" ifadelerini kullandı.

"İnsanları linç etmeye kalkıyorsunuz"

Apartman sakinlerine tepki gösteren Bozoğlu, "Apartmandan sürekli tepki var. Azıcık bir gürültü olsa kapıya geliyorlar. Bu özel bir çocuk. Bu bina hiçbir şey görmemiş. Dünyadan bihaberler. Siz ona yardımcı olmak yerine insanları linç etmeye kalkıyorsunuz" dedi. - BOLU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bolu'da Otizmli Çocuk Yangın Çıkardı - Son Dakika

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