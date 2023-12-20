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Bolu'da Özel Halk Otobüslerine Denetim - Son Dakika
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Bolu'da Özel Halk Otobüslerine Denetim

Bolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, özel halk otobüslerine yönelik denetim gerçekleştirdi. 60 otobüs ve sürücüleri kontrol edildi.

Bolu\'da Özel Halk Otobüslerine Denetim
20.12.2023 - 10:41,
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Bolu'da zabıta ekipleri tarafından özel halk otobüslerine yönelik denetim yapıldı. Denetimlerde 60 otobüs ve sürücüleri kontrol edildi.

Her gün binlerce kişinin bindiği özel halk otobüsleri, Bolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından denetlendi. Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler 5 ayrı noktada 60 özel halk otobüsünü ve şoförlerini kontrol etti. Denetimlerde tüm otobüsler yasa ve yönetmeliklerle belirli kriterlere göre denetime tabi tutulurken, şoförleri ise kılık kıyafet, kişisel ve genel temizlik kurallarına uygunluğu açısından denetlendi. Bu doğrultuda eksik veya kusur tespit edilen otobüs ve şoförleri hakkında zabıta ekiplerince tutanak tutuldu ve sürücüne tekrarı halinde cezai işlem yapılacağı tebliğ edildi. - BOLU

Kaynak: İHA
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