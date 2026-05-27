Bolu'da Sürücüye 31 Bin Lira Ceza

27.05.2026 15:31
Kurbanlığı hareket halindeki aracın arkasından sarkıtan sürücüye 31 bin lira ceza verildi.

Bolu'da kurbanlığı bacaklarından bağlayıp hareket halindeki süt aracının arkasından sarkıtan sürücüye, 31 bin lira idari ceza uygulandı.

Olay, dün akşam saat 19.00 sıralarında Bolu-Bilecik kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen 14 AAY 104 plakalı süt aracının sürücüsü, kurbanlık hayvanın bacaklarını bağlayarak aracın arka kısmından sarkıttı. Kurbanlık hayvanı canlı şekilde sarkıtarak Mudurnu ilçesi Karataş köyü yoluna kilometrelerce ilerleyen sürücü, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Vicdan sızlatan o anlara ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılması ve büyük tepki toplaması üzerine ekipler harekete geçti. Plakası tespit edilen aracın sürücüsü hakkında ilgili kurumlarca idari işlem başlatıldı. Yapılan incelemelerin ardından sürücüye, polis ekiplerince trafik kurallarını ve taşıma güvenliğini ihlalden 26 bin lira, Mudurnu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce de 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında 5 bin lira olmak üzere toplamda 31 bin lira idari para cezası uygulandı. - BOLU

Kaynak: İHA

