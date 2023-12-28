Bolu\'da tekstil atölyesinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Bolu'da tekstil atölyesinde korkutan yangın

BOLU - Bolu'nun Sümer Mahallesi'nde bulunan tekstil atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 21.00 sıralarında Sümer Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir tekstil atölyesinin arka bölümünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Halil D.'ye ait tekstil atölyesinin arka kısmında bulunan dikim atölyesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin ve dumanların yükseldiği atölyede kumaş ürünlere alevlerin sıçraması nedeniyle yangın büyüdü. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye, SEDAŞ ve zabıta ekipleri sevk edildi. SEDAŞ ekipleri tarafından binanın elektriği kesildi. İtfaiye ekipleri yangına 2 ayrı noktadan müdahale ederek alevlerin çevredeki binalara sıçramasını engelledi. Yangın ekiplerin hummalı çalışması neticesinde söndürüldü. Alevlerin söndürüldüğü yangının ardından itfaiye ekiplerince atölyede soğutma işlemi yapıldı.

Yangının meydana geldiği saatlerde Cumhuriyet Caddesi trafiğe kapatıldı.