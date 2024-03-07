Bolu\'da Terör Örgütleriyle Bağlantılı 21 Kişiye İşlem Yapıldı

Bolu Valisi Erkan Kılıç, 2024'ün ilk 2 ayında DEAŞ, FETÖ ve PKK-KCK terör örgütleriyle bağlantısı olduğu tespit edilen 21 kişiye işlem yapıldığını açıkladı.
Bolu Valisi Erkan Kılıç başkanlığında, Bolu İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Bolu İl Jandarma Komutanı Mehmet Avcı'nın katıldığı Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi. Vali Erkan Kılıç, Bolu'da 2024 yılının ilk iki ayında yapılan operasyonları açıkladı.
2 ayda 86 operasyon
Vali Kılıç, toplumun en büyük tehlikelerinden olan uyuşturucuya karşı verdikleri mücadeleyi anlattı. 2024 yılının ilk 2 ayını değerlendire Kılıç, "İçişleri Bakanlığı ve Valilik olarak önemli bir gündem maddemiz uyuşturucu konusu. Özellikle gençlerimizi, vatandaşlarımızı uyuşturucudan uzak tutma noktasında çok kararlıyız. Emniyet ve jandarmamız bu konuda gece gündüz çalışmalarını sürdürmektedir. 2024 yılının ilk 2 ayında kolluk birimlerimiz tarafından 86 operasyon gerçekleştirilmiş olup, 125 şüpheli yakalanmıştır. Bu şüphelilerden 12 şahıs uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklanmıştır. Bu 2 aylık dönemde 1 kilo 307 gram esrar, 109 gram skunk maddesi, 144 gram eroin, 13 gram kokain, 204 gram bonzai, 6 kilo 590 gram metamfetamin maddesi, 350 ectasy maddesi, 155 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi" dedi.
Teröre geçit vermeyeceklerinin altını çizen Vali Kılıç, "İlimizde terör örgütlerine geçit vermemek anlamında çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. 2024 yılının ilk 2 ayında 11 şahsa adli, 10 şahsa idari olmak üzere 21 şahsa DEAŞ, FETÖ ve PKK - KCK terör örgütleri kapsamında işlem yapılmıştır" ifadelerini kullandı.
Kaçakçılık konusunda da önemli adımlar attıklarını ifade eden Kılıç, "Kaçakçılık ve organize suçlara bakıldığında mali kaçakçılık ve organize suçlar kapsamında ilimizde 39 operasyon gerçekleştirilmiş ve 48 şüpheli hakkında işlem yapılmıştır. Kaçakçılık ve organize suçlar kapsamında 2024 yılının ilk iki ayında 6 tabanca, 570 paket sigara, 5 milyon 310 bin makaron, 90 fişek ele geçirilmiştir" diye konuştu.
Göçmen kaçakçılığı için de bilgileri paylaşan Kılıç, "Hassas olduğumuz bir başka konu da göçmen kaçakçılığı konusu. 2024 yılında toplam 6 operasyon yapılmış, bu 6 operasyonda 6 organizatör yakalanmıştır. Yakalanan 17 düzensiz göçmenden 14'ü sınır dışı edilmiş olup, diğerleriyle ilgili olarak süreç devam etmektedir. 2022 yılında 13 organizatör, 381 düzensiz göçmen, 2023 yılında ise 22 organizatör ve 364 düzensiz göçmen yakalanmıştır" şeklinde konuştu. - BOLU
Son Dakika › 3.Sayfa › Bolu'da Terör Örgütleriyle Bağlantılı 21 Kişiye İşlem Yapıldı - Son Dakika
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