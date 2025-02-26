Bolu'da Ters Şeritteki Sürücüye Ceza - Son Dakika
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Bolu'da Ters Şeritteki Sürücüye Ceza

Bolu\'da Ters Şeritteki Sürücüye Ceza

Bolu'da ters yönde giden Tofaş sürücüsüne 9 bin 267 TL ceza ve 3 ay ehliyet engeli uygulandı.

26.02.2025 16:48
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Bolu'da geçtiğimiz gün D-100 kara yolunda ters şeritten ilerleyerek kazaya davetiye çıkartan Tofaş marka otomobilin sürücüsüne, 9 bin 267 lira para cezası kesilerek, 3 ay süreyle ehliyetine el koyuldu.

Olay, 23 Şubat tarihinde saat 04.30 sıralarında meydana geldi. Bolu'nun Çaydurt bölgesinde gece saatlerinde plakası belli olmayan Tofaş marka otomobil, ters şeride girdi. Ankara istikametini tersten ilerleyen otomobil, kilometrelerce gitti. Şans eseri önüne araç çıkmayan ve kazaya davetiye çıkartan sürücünün tehlikeli yolcuğu bir başka vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Tepki yağan görüntülerin ardından Bolu Valiliği harekete geçti. Kazaya davetiye çıkartan sürücü, Bölge Trafik Polisi ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından tespit edildi. Sürücünün 3 ay süreyle ehliyetine el koyularak 9 bin 267 lira ceza kesildi.

"3 ay süre ile ehliyetine el konularak 9 bin 267 TL idari para cezası uygulanmıştır"

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı ekiplerimiz tarafından aracın plakası ve sürücüsü tespit edilerek yakalanmıştır. Araç sürücüsü hakkında "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma" suçundan 3 ay süre ile ehliyetine el konularak 9 bin 267 TL idari para cezası uygulanmıştır" ifadelerine yer verildi. - BOLU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bolu'da Ters Şeritteki Sürücüye Ceza - Son Dakika

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