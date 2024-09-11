Bolu'da Kiralık Araç Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Bolu'da Kiralık Araç Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Bolu\'da Kiralık Araç Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Bolu'da bir araç kiralama şirketi, teslim edilmeyen araçlarına ulaşmak için 112'ye ihbarda bulundu. GPS ile yeri tespit edilen aracın uçuruma devrildiği ve kazada sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

11.09.2024 19:19
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BOLU (İHA) – Bolu'da bir araç kiralama şirketi, teslim edilmeyen araçlarına ulaşmak için 112'ye ihbarda bulundu. GPS ile yeri tespit edilen aracın uçuruma devrildiği ve kazada sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaza, Yedigöller Milli Parkı yolu Bayraktepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bolu'da faaliyet gösteren bir araç kiralama şirketi, dün kendilerine teslim edilmesi gereken kiralık otomobilin teslim edilmemesi üzerine aracı kiralayan İsmail Uçar'a (49) ulaşmak istedi. Uçar'ın telefonları açmaması üzerine aracın bulunması için şirket tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. GPS verilerine göre kiralık otomobilin Yedigöller Milli Parkı yolu üzerinde bulunduğu tespit edildi. İhbar üzerine olay yerine AFAD, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aracın uçuruma devrildiği ve otomobil sürücüsü İsmail Uçar'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ekipler tarafından Uçar'ın cansız bedeni araçtan çıkarıldı. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Uçar'ın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. - BOLU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bolu'da Kiralık Araç Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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