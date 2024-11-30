Bolu\'da Tır Kazası: Sürücü Uyudu İddiası

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TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde kontrolden çıkan demir malzeme yüklü tır, sol şeritte bariyerlere çarptı. Malzemelerin etrafa saçıldığı kazada tır şoförünün uyuduğu iddia edildi.

Kaza, TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hatay'dan Kocaeli'ne demir malzeme götüren 31 PAF 33 plakalı tır, Yeniçağa ilçesi mevkiinde kontrolden çıktı. İstanbul istikametinde seyreden tır, sol şeritte bulunan bariyerlere çarptı. Otoyolun sol şeridinde orta refüje demir malzemeler saçıldı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine kısa süre içerisinde Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Karayolları ekipleri tarafından yolda güvenlik önlemleri alındı. Tır sürücüsünün uyuduğu iddia edilen kazada sol şerit trafiğe kısa süreli kapalı kaldı. Olay yerine sevk edilen otoyol jandarma ekipleri tarafından kazayla ilgili tutanak tutuldu. - BOLU