Bolu'da Tır Kazası, Sürücü Yaralanmadı - Son Dakika
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Bolu'da Tır Kazası, Sürücü Yaralanmadı

Bolu\'da Tır Kazası, Sürücü Yaralanmadı

D-100'de tır kontrolden çıktı, orta refüje savruldu. Sürücü yara almadan kurtuldu.

05.01.2025 00:21
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Bolu'da D-100 Karayolu'nda kontrolden çıkan tırın orta refüje savrulduğu kazada sürücü şans eseri yara almadı.

Kaza, D-100 Karayolu Çaydurt mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen Volvo marka tır, yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan zeminde kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan tır, orta refüje savruldu. Bariyerleri kırarak orta refüjde duran tırın sürücüsü yara almadan kurtuldu. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Tır sürücüsünün ambulansta ayakta tedavisi yapıldı. Jandarma ekipleri tarafından bölgede trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bolu'da Tır Kazası, Sürücü Yaralanmadı - Son Dakika

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