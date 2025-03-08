Bolu'da Tofaş Kazası: 2 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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Bolu'da Tofaş Kazası: 2 Ölü, 1 Yaralı

Bolu'da TEM Otoyolu'nda Tofaş otomobil bariyerlere çarptı, 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

08.03.2025 21:56
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TEM'de Tofaş kağıt gibi ezildi: 2 ölü, 1 yaralı

BOLU - TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde dinlenme tesisinin girişindeki bariyerlere çarpan Tofaş marka otomobil, defalarca takla atarak hurdaya döndü. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 18.45 sıralarında TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde Çaydurt mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyreden M.B. idaresindeki 41 AGF 939 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dinlenme tesisi önündeki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle Tofaş marka otomobil savrularak taklalar attı. Kazada otomobil hurdaya dönerken olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü M.B. ağır yaralanırken araçta yolcu olarak bulunan E.D. ve A.K olay yerinde yaşamını yitirdi.

M.B., sağlık ekipleri tarafından sevk edildiği İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesinde tedavi altına alındı. M.B'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazada ölenlerin cenazeleri Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından hastanenin morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bolu'da Tofaş Kazası: 2 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bolu'da Tofaş Kazası: 2 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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