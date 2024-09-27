Bolu'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

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Bolu'da seyir halindeki otomobilin elektrikli bisikletle çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

Kaza, D-100 karayolunda Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.Ö. yönetimindeki 78 ABK 965 plakalı otomobil D-100 Karayolu Ankara istikametinde seyir halinde giderken, Ç.Ö. (14) idaresindeki elektrikli bisikletle çarpıştı. Kazada elektrikli bisikletten yola fırlayan Ç.Ö. (14) ve E.Y yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BOLU