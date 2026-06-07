Bolu'da Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
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Bolu'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

07.06.2026 22:54
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Bolu'da lüks pikap, hafriyat tırına çarptı. 3 kişi yaralandı, trafik yoğunluğu oluştu.

Bolu'da D-100 kara yolunda yan yoldan çıkan hafriyat tırının dorsesine çarpan lüks pikap hurdaya döndü. Meydana gelen kazada araçta sıkışan 3 kişi yaralandı.

Kaza, D-100 kara yolu Yenicepınar köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyreden Sedat Ç. idaresindeki 06 FAN 064 plakalı lüks pikap, yan yoldan çıkarak yolun karşısına geçmek isteyen ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 14 GF 008 plakalı hafriyat tırının dorsesine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle tırın dorsesini iten ve kontrolden çıkarak yol kenarındaki refüje savrulan pikabın lastiği koptu. Araç adeta hurda yığınına dönerken, kazada 3 kişi yaralandı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle lüks pikap içerisinde sıkışan sürücü Sedat Ç., itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle D-100 kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Hurdaya dönen araçların yoldan kaldırılmasıyla birlikte trafik akışı normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Bolu'da Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika

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