Bolu\'da yasa dışı bahis şüphelisi, yaklaşık 17 milyon TL hareketliliğiyle tutuklandı

Bolu'da sosyal medya üzerinden yasa dışı bahis sitelerini teşvik edici paylaşımlar yaptığı belirlenen ve banka hesaplarında yaklaşık 17 milyon TL'lik para hareketliliği tespit edilen 1 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı. Adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet' suçu kapsamında çalışma başlattı. Ekipler tarafından 22 Eylül 2026 tarihinde yürütülen sanal devriye ve teknik takip çalışmaları neticesinde, 1 şüphelinin sosyal medya platformlarında yasa dışı bahis sitelerine özendirici ve teşvik edici nitelikte suç içerikli paylaşımlar yaptığı belirlendi. Şahsın banka hesapları üzerinde yapılan incelemelerde ise 16 milyon 930 bin 861 TL tutarında para hareketliliği bulunduğu tespit edildi. Adli makamlardan alınan arama kararı doğrultusunda şüphelinin ikamet ve eklentilerine operasyon düzenlendi. Operasyonda şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, evde yapılan aramalarda suçta kullanıldığı değerlendirilen 1 adet cep telefonu ve 1 adet sim kart ele geçirilerek el konuldu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak Bolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.