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Bolu geçişinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı - Son Dakika
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Bolu geçişinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı

Bolu Dağı'nda etkili olan kar yağışı sonucunda D-100 karayolu ve Anadolu Otoyolu beyaz örtüyle kaplandı. Karayolları ekipleri, kar küreme çalışmalarını sürdürerek ulaşımın aksamaması için önlem alıyor.

12.01.2024 - 19:59,  Güncelleme: 20:00
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Bolu geçişinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı

BOLU - Türkiye'nin en önemli geçiş noktalarından biri olan D-100 karayolu Bolu Dağı kesimi beyaz örtüyle kaplandı. Karayolları ekipleri, kar küreme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bolu'da, akşam saatlerinde kentin yüksek kesimlerinde ve Türkiye'nin en önemli geçiş noktalarından biri olan D-100 karayolu ve Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde kar yağışı başladı. Etkisini artıran kar sebebiyle yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışının etkili olduğu ve kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı D-100 karayolu Bolu Dağı kesimi ve D-100 karayolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgelerinde sürücüler dikkatli bir şekilde ilerliyor.

Karayolları ekipleri kar yağışının yolu kapatmaması için çalışmalarını sürdürüyor. Bölgede gece saatlerine kadar kar yağışı bekleniyor. Kar yağışı nedeniyle ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmadı.

Bolu geçişinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı
Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Bolu geçişinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı - Son Dakika
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