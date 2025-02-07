Bolu Dağı'nda Ulaşım Rahat

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Bolu Dağı geçişinde ulaşım rahat sağlanıyor

Bolu Dağı'nda aralıklarla kar yağışı etkili oluyor

BOLU - İstanbul ile Ankara arasında köprü olan Bolu Dağı geçişinde kar yağışı hafif şekilde etkili olurken, ulaşım rahat sağlanıyor.

Bolu'da 2 gündür etkili olan kar yağışı, sabah saatleri itibariyle etkisini yitirdi. Türkiye'nin en önemli geçiş noktalarından biri olan D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde kar yağışı hafif şekilde etkili oluyor. Ulaşımın rahat sağlandığı güzergahta, karayolları ekipleri ring halinde yoldaki buzlanmalara karşı tuzlama önlemini sürdürüyor. Kar yağışının akşam saatlerinde tamamen etkisini yitirmesi bekleniyor.