Bolu Dağı Tüneli çıkışında çekirdek yüklü tır yangını yaklaşık 30 dakikada söndürüldü - Son Dakika
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Bolu Dağı Tüneli çıkışında çekirdek yüklü tır yangını yaklaşık 30 dakikada söndürüldü

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Bolu Dağı Tüneli çıkışında çekirdek yüklü tır yangını yaklaşık 30 dakikada söndürüldü
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Bolu Dağı Tüneli çıkışında çekirdek yüklü tır yangını yaklaşık 30 dakikada söndürüldü
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Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli çıkışında çekirdek yüklü tırın balatalarında çıkan yangın dorsenin bir bölümüne sıçradı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakikalık müdahalesiyle söndürülen yangında bir şerit trafiğe kapatıldı, dorsenin bir bölümü kullanılamaz hale geldi.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli çıkışında çekirdek yüklü tırın balatalarında çıkan ve dorsesine sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakikalık müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikametinde, Bolu Dağı Tüneli çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen Bulgaristan plakalı BX 0835 HP plakalı çekirdek yüklü tırın balatalarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevlerin dorsenin bir bölümüne sıçraması üzerine bölgeye Kaynaşlı ve Düzce Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevlerin tırın tamamını sarmasını önlemek için çalışma yürüttü. Yangın nedeniyle otoyolun İstanbul istikametindeki bir şerit trafiğe kapatıldı.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakika süren müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında, tırın dorsesinin bir bölümü kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
Anadolu OtoyoluOtomobil3. SayfaİtfaiyeGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Bolu Dağı Tüneli çıkışında çekirdek yüklü tır yangını yaklaşık 30 dakikada söndürüldü - Son Dakika
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