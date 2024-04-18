Bolu Dağı Tüneli İstanbul Yönü 70 Metre Uzatılacak - Son Dakika
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Bolu Dağı Tüneli İstanbul Yönü 70 Metre Uzatılacak

Bolu Dağı Tüneli İstanbul Yönü 70 Metre Uzatılacak

Bolu Dağı Tüneli, Türkiye'nin önemli geçiş noktalarından biri olup, heyelan riskine karşı alınan kararla Kurban Bayramı'ndan sonra 70 metre uzatılacak. Daha önce 60 metre uzatılacağı açıklanan tünelin mesafesi 10 metre daha artırılarak 70 metreye çıkarılacak.

18.04.2024 20:00
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Türkiye'nin önemli geçiş noktalarından biri olan Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü, heyelan riskine karşı Kurban Bayramı'ndan sonra 70 metre uzatılacak. Ocak ayında alınan kararla 60 metre uzatılacağı açıklanan tünelin mesafesi 10 metre daha artırılarak 70 metre olacağı açıklandı.

Ocak ayında Bolu Valiliğince düzenlenen İl Koordinasyon Toplantısı'nda heyelan riskine karşı Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikameti tünel tüpünün yaz aylarında 60 metre uzatılacağını açıklanmıştı. Nisan ayında düzenlenen İl Koordinasyon Toplantısı'nda Karayolları 4. Bölge Müdürü Mehmet Fidan, Bolu Dağı Tüneli tüplerinin heyelan riskine karşı İstanbul istikametinde 70 metre uzatılacağını dile getirdi. Fidan, geçtiğimiz yıl TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde tünel tüpünün Ankara istikametine yaşanan heyelanlar nedeniyle 90 metre uzatıldığını belirtti.

Fidan, Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü heyelan riskine karşı Kurban Bayramı'ndan sonra 70 metre uzatılacağını açıkladı. - BOLU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bolu Dağı Tüneli İstanbul Yönü 70 Metre Uzatılacak - Son Dakika

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