Bolu Dağı Tüneli'nde Kaza: 3 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bolu Dağı Tüneli'nde Kaza: 3 Yaralı

Bolu Dağı Tüneli\'nde Kaza: 3 Yaralı

TEM Otoyolu'nda oto kurtarıcı ile otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı. Trafik aksadı.

06.05.2025 12:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli mevkiinde oto kurtarıcı ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle trafikte aksaklık yaşandı.

Kaza, TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde seyreden Basri B. yönetimindeki 69 AD 662 plakalı otomobil, aynı istikamette ilerleyen üzerinde araç yüklü olan 14 ADF 369 plakalı oto kurtarıcı ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yolda savrulan otomobilde bulunan sürücü Basri B., Bahriye B. ve Hamidiye B. isimli kişiler yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, otoyol jandarması ve karayolları ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan vatandaşlar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle yolda trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü. Kaza sebebiyle her iki araçta da maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İHA

Otomobil, Güvenlik, 3-sayfa, trafik, Yaşam, bolu, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bolu Dağı Tüneli'nde Kaza: 3 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ahmet Davutoğlu: Kişinin kimliğine bakmam bir yolsuzluk varsa karşısındayım Ahmet Davutoğlu: Kişinin kimliğine bakmam bir yolsuzluk varsa karşısındayım
Erdoğan’dan 6.2’lik deprem sonrası yeni hazırlık sinyali Erdoğan'dan 6.2'lik deprem sonrası yeni hazırlık sinyali
Dilek İmamoğlu’na Hayrunnisa Gül sürprizi Dilek İmamoğlu'na Hayrunnisa Gül sürprizi
Şişli’deki cinayetin detayları ortaya çıktı 3 yıl evli kalmışlar Şişli'deki cinayetin detayları ortaya çıktı! 3 yıl evli kalmışlar
Öğretmen, polis, profesör İşte zamlı memur maaşları Öğretmen, polis, profesör! İşte zamlı memur maaşları
Kadir Ezildi ve Gamze Türkmen mutluluğa ’evet’ dedi Kadir Ezildi ve Gamze Türkmen mutluluğa 'evet' dedi
Sapık patrondan evine çağırdığı 15 yaşındaki işçiye istismar Sapık patrondan evine çağırdığı 15 yaşındaki işçiye istismar
Fenerbahçe’de Mourinho dahil 16 isimle yollar ayrılıyor Fenerbahçe'de Mourinho dahil 16 isimle yollar ayrılıyor
CHP’li belediye başkanlarından Murat Kurum’a ziyaret CHP'li belediye başkanlarından Murat Kurum'a ziyaret
Dünyaca ünlü yıldız Kadıköy’e geliyor Fenerbahçe’den Galatasaray’a dev transfer çalımı Dünyaca ünlü yıldız Kadıköy'e geliyor! Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev transfer çalımı
Necip Uysal’dan derbide yılın fair-play hareketi Necip Uysal'dan derbide yılın fair-play hareketi

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2025 12:56:50. #7.13#
SON DAKİKA: Bolu Dağı Tüneli'nde Kaza: 3 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.