Bolu Dağı Tüneli'nde Minibüs Yangını

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Bolu Dağı Tüneli'nde araç alev aldı

BOLU - Bolu Dağı Tüneli'nde seyir halinde olan minibüsün motorundan yangın çıktı. Sürücü şans eseri yara almazken yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aslan A. yönetimindeki 41 AGD 123 plakalı minibüsün motorundan dumanlar yükseldi. Durumu fark eden sürücü, hemen araçtan indi. Kısa sürede minibüste alevler yükselirken ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Yangın sebebiyle minibüste hasar oluşurken, kapanan trafik kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.