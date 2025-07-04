Bolu\'daki Grand Kartal Otel Yangını Davası Başlıyor

Bolu'nun Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan ve 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı yangınla ilgili açılan davanın ilk duruşması 7 Temmuz Pazartesi günü görülecek. Duruşma için Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin spor salonu mahkeme salonuna çevrilirken, bin polis görev yapacak.

Bolu'nun önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak gecesi çıkan yangında 78 kişinin hayatını kaybetti. Yangın sonrası Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada şimdiye kadar 41 şüpheli gözaltına alındı. 28 şüpheli tutuklanırken, 9'u daha sonra serbest bırakıldı. Aralarında otel sahibi Halit Ergül, eşi ve yönetim kurulu üyesi Emine Murtezaoğlu Ergül, kızları Elif Aras ve Ceyda Hacıbekiroğlu, otelin genel müdürü Emir Aras, İl Özel İdare Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, İtfaiye Müdürü Kenan Coşkun ve Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener'in de bulunduğu 19 kişinin tutukluluğu ise devam ediyor.

11 kişiye bin 998'er yıla kadar hapis cezası talep edildi

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, otel sahipleri Halit Ergül, Emine Murtezaoğlu Ergül, Ceyda Hacıbekiroğlu, Elif Aras, Emir Aras ile yöneticiler ve Bolu Belediyesi yetkilileri dahil toplam 11 isim hakkında 78 kez "olası kastla öldürme" ve "olası kastla yaralama" suçlarından bin 998'er yıla kadar hapis cezası talep edildi. Otelin teknik personeli, mutfak çalışanları, iş güvenliği uzmanları, LPG bakım görevlileri ve Bolu İl Özel İdaresi'nde görevli yetkililerin de bulunduğu diğer 21 sanık hakkında ise "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep edildi.

Spor salonu mahkeme salonuna dönüştürüldü

Duruşmanın yapılacağı Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin spor salonu, 700 kişilik kapasiteyle mahkeme salonuna dönüştürüldü. Kamera sistemleri ve teknik altyapısıyla donatılan salonda kadın ve erkek tutuklular için ayrı bölümler oluşturuldu. Avukatlar için de yemekhane kısmı 150 kişilik dinlenme alanı haline getirildi.

Bölge ablukaya alındı

Okul çevresi polis barikatlarıyla kapatılırken, mahkeme günlerinde okula çıkan yol çift yönlü olarak ulaşıma kapatılacak. Mahkeme boyunca yaklaşık bin polis görev alacak. Girişler sadece önceden belirlenen listelere göre yapılacak ve cep telefonlarının mahkeme salonuna alınmayacağı öğrenildi. AFAD ve Kızılay ekipleri de salon çevresinde görevli personel için çadır kurulumuna başladı.

Davaya CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın ilk duruşmaya izleyici olarak katılması bekleniyor. - BOLU