Bolu\'daki Orman Yangını 34 Saattir Sürüyor

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Bolu'nun Göynük ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangında 34. saate girildi. Yangına karadan müdahale sürerken havadan müdahaleye ara verildi.

Yangın, dün saat 12.30 sıralarında Bekirfakılar köyünde ormanlık alanda çıktı. Anızdan çıktığı öne sürülen yangına Bolu ve çevre illerden çok sayıda itfaiye ekibi, arazöz, dozer ve helikopterler sevk edildi. Ekiplerin, yangını söndürmek için başlattığı çalışma 34 saattir sürüyor. Yangın sebebiyle Yeniköy ile Bekirfakılar köyünde Ayvatlar Mahallesi ve Çaylak köyünde Seferler Mahallesi'nde 281 vatandaşın tedbir amaçlı tahliyesine karar verildi. Yaklaşık 30 kilometrelik alanda etkili olan yangını söndürmek için binden fazla kişi seferber oldu. Bölgede ayrıca trafik polisleri, komandolar bölgenin güvenliğini sağlarken Kızılay, AFAD ve belediyeler yiyecek stantları oluşturdu. Gece saatlerinde helikopterler havadan müdahaleye ara verdi. Orman yangını sebebiyle tedbir amaçlı Göynük- Nallıhan yolu trafiğe kapatıldı. Yardım götürmek isteyen araçların geçişine izin veriliyor. - BOLU