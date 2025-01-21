Alevlerin sardığı otelde can pazarı! Çarşafları birbirine bağlayıp pencereden atladı - Son Dakika
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Alevlerin sardığı otelde can pazarı! Çarşafları birbirine bağlayıp pencereden atladı

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Bolu'da gece yarısı alevlerin sardığı otel 10 kişiye mezar olurken yaşanan can pazarı sırasında yangınından kurtulmak isteyen bir kişi, çarşafları birbirine bağlayarak pencereden atladı. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedilirken yine görüntülerde mahsur kalan vatandaşların "Nereden çıkacağız?", "İnemiyorum", "Yardım edin" diyerek korku içinde yardım istedikleri de duyuldu.

21.01.2025 08:42
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Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 10 kişinin öldüğü 32 kişinin yaralandığı otel yangınından kurtulmak isteyen bir kişi, çarşafları birbirine bağlayarak pencereden atladı. Bu anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

OTELDE 234 KİŞİ KONAKLIYORDU

Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan merkezdeki bir otelde saat 03.30 sıralarında yangın çıktı. Otelin restoran kısmında başlayan yangın tüm binayı sardı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yarıyıl tatili olması sebebiyle otelin dolu olduğu öğrenilirken, 234 kişinin konakladığı ifade edildi. Yangına uykularında yakalanan tatilciler hemen tahliye edildi. İlk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı.

Alevlerin sardığı otelde can pazarı! Çarşafları birbirine bağlayıp pencereden atladı

ÇARŞAFLARI BİRBİRİNE BAĞLAYARAK AŞAĞI ATLADI

Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, bir kişinin yangından kurtulmak için çarşafları birbirine bağlayarak aşağı atladığı görüldü. Ayrıca aynı binanın başka bir penceresinden sarkıtılmış çarşaflar da dikkat çekti.

Alevlerin sardığı otelde can pazarı! Çarşafları birbirine bağlayıp pencereden atladı

KORKU İÇİNDE YARDIM İSTEDİLER

Yine görüntülerde, mahsur kalan vatandaşların "Nereden çıkacağız?", "İnemiyorum", "Yardım edin" diyerek korku içinde yardım istedikleri de duyuldu. Ekiplerin olay yerindeki müdahaleleri sürüyor.

Alevlerin sardığı otelde can pazarı! Çarşafları birbirine bağlayıp pencereden atladı

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Son Dakika 3.Sayfa Alevlerin sardığı otelde can pazarı! Çarşafları birbirine bağlayıp pencereden atladı - Son Dakika

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