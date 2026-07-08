Özcan'dan 'kurban bağışı' savunması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Özcan'dan 'kurban bağışı' savunması

Özcan\'dan \'kurban bağışı\' savunması
08.07.2026 13:14  Güncelleme: 13:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 19 sanığın "rüşvet, irtikap ve dolandırıcılık" suçlamalarıyla yargılandığı davanın üçüncü duruşması görüldü.

Bolu'da görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 19 sanığın "rüşvet, irtikap ve dolandırıcılık" suçlamalarıyla yargılandığı davanın üçüncü duruşması görüldü. Duruşmada, BolSev Vakfı üzerinden "kurban bağışı" adı altında toplanan paralarla ilgili iddialar ele alınırken, sanıklar dolandırıcılık suçlamalarını reddetti. Tanju Özcan, "Bütün bu davanın objesi, ana yemeği benim. Arkadaşlar benim yüzümden mağdur oldular. Ben kimsenin dolandırıcılık kastıyla hareket ettiğini düşünmüyorum" dedi.

Sanık ve taraf sayısının fazlalığı nedeniyle Bolu Sosyal Bilimler Lisesi Kapalı Spor Salonu'nda yapılan duruşmada; sanıklara yöneltilen "icbar suretiyle irtikap", "irtikaba teşebbüs", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" ve "5072 Sayılı Vakıf ve Dernekler Yasası'na muhalefet" suçlamaları ele alındı.

Duruşmada özellikle 2025 yılında kurban kesimi gerekçesiyle BolSev Vakfı üzerinden toplanan bağış iddiaları üzerinde duruldu. Vakıf kayıtlarında kurbanlık hayvan alımı veya kesimine ilişkin herhangi bir işlemin bulunmadığı belirtildi.

Olayla ilgili tutuklu sanıklar BOLSEV Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sarıyıldız, Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan ile tutuksuz sanıklar Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Beykoz ve CHP'li Belediye Meclis Üyesi Aydan Özdemir savunma yaptı.

Ali Sarıyıldız: "Belediye kurban kesmek amacıyla bağış topladı"

BOLSEV Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sarıyıldız, savunmasında, "Belediye kurban kesmek amacıyla bağış topladı. Kurbanları nerede tutacağımız konusunda düşünerek kurban kesmekten vazgeçtik. Kurban kesemeyeceğimizi, izin alamayacağımızı anladık. Reklamları sosyal medyadan yayınladık ama sonradan kaldırdık. Belediye Başkanı Tanju Özcan, vakıf olarak bizim de kurban kesmemizi söyledi. Kurban keselim diye yola çıktık. Süreç böyle ilerledi. Belediye sitesinde ve billboardlarda kurban ilanları yayınlandı. Kurban bağışı tedariki açısından sıkıntı yaşayacağımızı düşündük ve ilanları kaldırdık. O arada bağışçılar paralarını yatırmıştı. 'Paraya dokunmayalım, hesapta kalsın. Bu parayla çocuklara yardım yapalım' dedik. Bununla ilgili sıkıntı olacağını düşünerek bunu da yapmadık. Kurban bağışı toplanması için valilikten ve bakanlıktan izin alınması gerekiyormuş, biz bunu da bilmiyorduk" diye konuştu.

Tanju Özcan: "Bu paradan bir kuruş harcanmadı"

Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan ise savunmasında, "Yetkili arkadaşlar, 'Başkanım vatandaşlar sizin isminizi ilanda görmeleri lazım' dediler. O nedenle ilanlarda ismim vardı. Vakıfla ilgili sorumluluğu da Ali Sarıyıldız'a vermiştim. Bu konuda zaman zaman istişare ettik. Buradaki karışıklık, belediyenin yaptığı bağış kampanyasıydı. Eski belediye başkanı zamanında başlayan kurban bağışı toplanması işi var. Daha önceki yıllarda valilik ilanları da toplamış. Valilikten izin alınması gerekiyormuş. Biz valilikten izin alarak yapmaya başladık. Belediye açısından kurban bağışı güzel bir iş. Belediye her gün ihtiyaç sahibi vatandaşlara yemek dağıtıyor. Göreve geldiğimden bu yana kırmızı et alımı ile ilgili ihale yapmadık. Bağışlar sayesinde bir yıllık kırmızı et ihtiyacı karşılanıyordu. Ali Sarıyıldız, belediyeye kurban bağışı konusunun vakıfla ilgili olduğunu düşünmüş olabilir. Vakfın amaçları arasında kurban bağışı toplamak yok ve valilikten izin alınması gerekiyor. İzin konusunun kısa sürede alınamayacağını biliyorum. Vakıf kurbanı alacak, vatandaştan 13 bin TL toplayacak ve bu paraya kurban bulamayacaksınız. Kurbanı alsanız bunun kesimi var, bu da bir maliyet. Sonra soğuk zinciri bozmadan bunları vatandaşlara ulaştıracaksınız. Vakfın para kazanamayacağı işe kesinlikle izin vermem. 'Siz parayı toplayıp dolandırıcılık yaptınız' diyorlar. Buradaki para harcanmamış, savcılık 'para toplanmış' demiş. 'İyi niyetle kurban bağışı için çalışma yapalım' denilmiş. Vakıf üzerine vazife edinip belediyenin ilanını kopyalayıp kurban bağışı ilanına çıkmış. Sonradan ne olduysa ilanını geri çekmişler. Bütün bu davanın objesi, ana yemeği benim. Arkadaşlar benim yüzümden mağdur oldular. Ben kimsenin dolandırıcılık kastıyla hareket ettiğini düşünmüyorum. Ali Sarıyıldız'ın kardeşi, mali hizmetler müdürümüzün eşi, oğlumun en yakın arkadaşı ve belediye meclis üyemiz bağış yapmış. Biz şimdi bunları mı dolandıracağız? Bu paradan bir kuruş harcanmadı" diye konuştu.

Aydan Özdemir: "Çok sinirli ve öfkeliyim"

CHP'li Belediye Meclis Üyesi Aydan Özdemir de, tüm savunmalarının arkasında olduğunu belirtti. Yöneticilerin soyut ve çelişkili yönlendirmeleri sebebiyle yargılandığını savunan Özdemir, "Çok sinirli ve öfkeliyim. Gerçekten çok eksik soruşturmayla iddianame hazırlanmış. Ben birisinin sözlü ifadesiyle tutuklanmamı anlamıyorum. 10 yılı aşkın süredir Bolu Barosu'na kayıtlı avukatım. Nitelikli dolandırıcılık suçundan karşınızdayım. Her şeyde yetkili, etkili olan kişinin sözleriyle tutuklanıyorum. Samimiyetle söylüyorum, maddi gerçeğin ortaya çıkması için en çok çalışanlardan biriyim. Bağış toplama ve mağdur beyanlarını bile kendilerine sordum. 'Belediye işleyişi' dediler. Üzerime atılı suçları kabul etmiyorum. Başından bu yana Ali Sarıyıldız yetkili. Sonuçta işlemler ortada. Bir öyle bir böyle diyerek insanları zan altında bırakmaya hakkı yok. Ben yetkili, etkili insan değilim; maddi gerçeği ortaya çıkarmaya çalışıyorum. Hileli bir davranışım ve kastıma dair tek bir delil yok. Bağışla ilgili icrai bir görevim bile yok. Hesapların kontrol yetkilisi Ali Sarıyıldız'dır. Beraatime karar verilmesini talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Leyla Beykoz: "Ben sadece sekreterim, neden burada olduğumu bilmiyorum"

Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Beykoz ise kurban bağışı ile ilgili herhangi bir toplantıya katılmadığını ifade ederek, "Karar defterinde karar olmamasına ve imzam olmamasına rağmen tutuklandım. Ben sadece sekreterim, ben niye buradayım bilmiyorum. Gecenin ikisinde tek başına yaşayan kadının evine jandarmaların gelip beni Bolu'dan götürmelerini içime sindiremiyorum. Söyleseler ben gelirdim. Benim bu işlerden soruşturmalardan sonra haberim oldu. Ev hapsimin kaldırılmasını ve beraatimi talep ediyorum" dedi.

Sanık savunmalarının ardından duruşmaya, kurban bağışı mağdurlarının beyanlarının dinlenmesiyle devam edildi. - BOLU

Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, Tanju Özcan, 3. Sayfa, Kurban, Bolu, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Özcan'dan 'kurban bağışı' savunması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb’tan Erdoğan’a teşekkür Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb'tan Erdoğan'a teşekkür
İspanya’dan Ankara’ya güven mesajı: Türkiye ile adli işbirliğimiz mükemmel seviyede İspanya’dan Ankara’ya güven mesajı: Türkiye ile adli işbirliğimiz mükemmel seviyede
Alman Başbakanı’ndan dikkat çeken NATO açıklaması: ’Ankara Ruhu’ oluşturmalıyız Alman Başbakanı'ndan dikkat çeken NATO açıklaması: 'Ankara Ruhu' oluşturmalıyız
İsrail’den Türkiye’ye F-35 tepkisi Haberlerden rahatsız olmuşlar İsrail'den Türkiye'ye F-35 tepkisi! Haberlerden rahatsız olmuşlar
Hollanda Başbakanı Rob Jetten Ankara’ya tek geldi: Erkek nişanlısı NATO Zirvesi programında yer almadı Hollanda Başbakanı Rob Jetten Ankara'ya tek geldi: Erkek nişanlısı NATO Zirvesi programında yer almadı
Romanya Savunma Bakanı Miruta: Türkiye ile savunma projelerimizi sürdürüyoruz, hedefimiz Romanya’da üretim Romanya Savunma Bakanı Miruta: Türkiye ile savunma projelerimizi sürdürüyoruz, hedefimiz Romanya'da üretim
Süper Lig’in yeni takımından Aubameyang bombası Sessiz sedasız İstanbul’a getirdiler Süper Lig'in yeni takımından Aubameyang bombası! Sessiz sedasız İstanbul'a getirdiler
Brad Pitt’ten 29 yaş küçük sevgilisiyle aşk dolu pozlar Brad Pitt'ten 29 yaş küçük sevgilisiyle aşk dolu pozlar
Trump: CAATSA yaptırımları kalkacak Trump: CAATSA yaptırımları kalkacak
Tekstil işçisi Gülay cinayetinde kan donduran detay Kayıp olarak aranıyordu Tekstil işçisi Gülay cinayetinde kan donduran detay! Kayıp olarak aranıyordu

13:18
Herkes Miçotakis’in yürüyüşünü konuşuyor
Herkes Miçotakis'in yürüyüşünü konuşuyor
13:10
Aile fotoğrafında dikkat çeken an Meloni, Trump’ı görünce başını çevirdi
Aile fotoğrafında dikkat çeken an! Meloni, Trump'ı görünce başını çevirdi
12:20
NATO Liderler Zirvesi başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savunmada kısıtlamalar kalkmalı
NATO Liderler Zirvesi başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savunmada kısıtlamalar kalkmalı
12:09
NATO Zirvesi’nde liderlerden aile fotoğrafı
NATO Zirvesi'nde liderlerden aile fotoğrafı
11:57
Trump’ın İran sözleri piyasaları sarstı
Trump'ın İran sözleri piyasaları sarstı
11:42
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Ankara’da
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Ankara'da
11:27
ABD Başkanı Trump: Türkiye F-35’leri alacak
ABD Başkanı Trump: Türkiye F-35'leri alacak
11:07
Trump Beştepe’den dünyaya ilan etti: İran ile ateşkes bitti
Trump Beştepe'den dünyaya ilan etti: İran ile ateşkes bitti
11:00
Liderler Beştepe’de NATO Zirvesi’nin ikinci günü böyle başladı
Liderler Beştepe'de! NATO Zirvesi'nin ikinci günü böyle başladı
10:37
Macron’un yanındaki isim merak edilmişti Kim olduğu ortaya çıktı
Macron'un yanındaki isim merak edilmişti! Kim olduğu ortaya çıktı
09:43
Miçotakis’e Trump’ın F-35 sözleri soruldu Tek cümle ile yanıtladı
Miçotakis'e Trump'ın F-35 sözleri soruldu! Tek cümle ile yanıtladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2026 13:34:44. #7.13#
SON DAKİKA: Özcan'dan 'kurban bağışı' savunması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.