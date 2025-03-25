Bolu'daki Yangın Faciasında Yeni Gelişme: Ruhsat ve Denetim Müdürü Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Bolu'daki Yangın Faciasında Yeni Gelişme: Ruhsat ve Denetim Müdürü Gözaltına Alındı

Bolu\'daki Yangın Faciasında Yeni Gelişme: Ruhsat ve Denetim Müdürü Gözaltına Alındı

Bolu'da Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangında 78 kişi yaşamını yitirmişti. Bilirkişi raporunun ardından, Bolu İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü gözaltına alındı. Yangınla ilgili yürütülen soruşturmada birçok kişi tutuklanmıştı.

25.03.2025 17:55  Güncelleme: 17:58
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BOLU (İHA) – Bolu'da Grand Kartal Otel'de 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangın faciasına ilişkin, bilirkişi raporunun tamamlanmasının ardından Bolu İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü gözaltına alındı.

Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de 21 Ocak gecesi çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetmiş, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında da 31 kişi gözaltına alınmıştı. Aralarında otelin sahibi Halit Ergül, genel müdürü Emir Aras, itfaiyeden sorumlu Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İl Özel İdare Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, İtfaiye Müdür vekili Kenan Coşkun'un da bulunduğu 22 şüpheli tutuklanmıştı.

Yangın faciasında bilirkişi heyeti raporu tamamlanarak Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim edildi. Raporda Bolu Belediyesi ve Bolu İl Özel İdaresi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 1. derece etkili olduğu tespit edildi. Yaşanan gelişmelerin ardından Bolu İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Yeliz E. gözaltına alındı. - BOLU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bolu'daki Yangın Faciasında Yeni Gelişme: Ruhsat ve Denetim Müdürü Gözaltına Alındı - Son Dakika

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