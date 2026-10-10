Bolu Dörtdivan'da ot yangını itfaiye ve orman ekiplerince büyümeden söndürüldü - Son Dakika
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Bolu Dörtdivan'da ot yangını itfaiye ve orman ekiplerince büyümeden söndürüldü

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Bolu Dörtdivan\'da ot yangını itfaiye ve orman ekiplerince büyümeden söndürüldü
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Bolu'nun Dörtdivan ilçesine bağlı Bayramlar Mahallesi Pompalar mevkisinde saat 15.50 sıralarında boş arazide ot yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ve orman işletme ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü, çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde boş arazide çıkan ot yangını, itfaiye ve orman işletme ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, saat 15.50 sıralarında Dörtdivan ilçesine bağlı Bayramlar Mahallesi Pompalar mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boş arazide henüz bilinmeyen bir nedenle ot yangını çıktı. Alevleri ve dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve orman işletme ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
Dörtdivanİnceleme3. SayfaİtfaiyeGüncelBoluSon Dakika

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SON DAKİKA: Bolu Dörtdivan'da ot yangını itfaiye ve orman ekiplerince büyümeden söndürüldü - Son Dakika
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