Bolu Göynük'te Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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Bolu'nun Göynük ilçesi Hacımahmut köyüne yakın ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Bolu'nun Göynük ilçesi Hacımahmıt köyüne yakın ormanlık alanda çıktı. Çıkış nedeni bilinmeyen yangına ihbar üzerine Göynük Orman İşletme Müdürlüğüne ait ekipler sevk edildi. Aynı anda olası orman yangınları için köylere dağıtılan su tankerleri de olay yerine intikal etti. Göynük Orman İşletme Müdürlüğüne ait 2 adet arazöz, 1 ilk müdahale aracı, 1 su ikmal aracı ve yangın ekipleri ile olası orman yangınları için köylere dağıtılan 10 adet su tankeri olay yerine hızla hareket ederek yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak büyümeden söndürüldü.

Orman İşletme Müdürlüğü yangın ekipleri bölgede soğutma çalışması yaptı. - BOLU