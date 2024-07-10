Bolu Göynük'te Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Bolu Göynük'te Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bolu'nun Göynük ilçesine bağlı Hacımahmut köyü yakınlarında çıkan orman yangını, Göynük Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangına 2 adet arazöz, 1 ilk müdahale aracı, 1 su ikmal aracı ve 10 adet su tankeriyle müdahale edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlandı.

10.07.2024 22:27
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Bolu'nun Göynük ilçesi Hacımahmut köyüne yakın ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Bolu'nun Göynük ilçesi Hacımahmıt köyüne yakın ormanlık alanda çıktı. Çıkış nedeni bilinmeyen yangına ihbar üzerine Göynük Orman İşletme Müdürlüğüne ait ekipler sevk edildi. Aynı anda olası orman yangınları için köylere dağıtılan su tankerleri de olay yerine intikal etti. Göynük Orman İşletme Müdürlüğüne ait 2 adet arazöz, 1 ilk müdahale aracı, 1 su ikmal aracı ve yangın ekipleri ile olası orman yangınları için köylere dağıtılan 10 adet su tankeri olay yerine hızla hareket ederek yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak büyümeden söndürüldü.

Orman İşletme Müdürlüğü yangın ekipleri bölgede soğutma çalışması yaptı. - BOLU

Kaynak: İHA

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