Bolu Mudurnu'da tır devrildi, sürücü hayatını kaybetti ve eşi yaralandı - Son Dakika
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Bolu Mudurnu'da tır devrildi, sürücü hayatını kaybetti ve eşi yaralandı

Bolu Mudurnu\'da tır devrildi, sürücü hayatını kaybetti ve eşi yaralandı
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Bolu'nun Mudurnu ile Sakarya'nın Akyazı ilçelerini bağlayan kara yolunda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tır devrildi. Kazada sürücü Mustafa E. olay yerinde hayatını kaybetti, eşi Veliye E. yaralanarak hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Bolu'nun Mudurnu ile Sakarya'nın Akyazı ilçelerini birbirine bağlayan kara yolunda, tırın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü hayatını kaybetti, eşi ise yaralandı.

Kaza, gece saat 02.15 sıralarında Mudurnu-Akyazı kara yolunun Çamyurdu köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa E. idaresindeki 06 FVE 479 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, tır sürücüsü Mustafa E.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan sürücünün eşi Veliye E. ise olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Veliye E.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, İtfaiye, Sakarya, Mudurnu, Akyazı, Bolu, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bolu Mudurnu'da tır devrildi, sürücü hayatını kaybetti ve eşi yaralandı - Son Dakika

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