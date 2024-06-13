Bolu-Mudurnu Yolunda Hatalı Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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Bolu-Mudurnu Yolunda Hatalı Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı

Bolu-Mudurnu kara yolunda seyahat eden bir sivil jandarma, minibüs sürücüsünün emniyet kemerini takmadığını ve cep telefonu ile konuştuğunu tespit etti. Hatalı sürücüye 2 bin 196 lira cezai işlem uygulandı. Bolu İl Jandarma Komutanlığı ve Mudurnu İlçe Jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, sürücüler tek tek kontrol edildi.

13.06.2024 17:02
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Bolu- Mudurnu kara yolunda yolcu olarak minibüse binen sivil jandarma, yaptığı kontrolde sürücünün seyahat boyunca emniyet kemerini takmadığını ve cep telefonu ile konuştuğunu tespit etti. Hatalı sürücüye 2 bin 196 lira cezai işlem uygulandı.

Bolu İl Jandarma Komutanlığı ve Mudurnu İlçe Jandarma ekipleri tarafından Mudurnu-Bolu yolunda taşımacılık yapan otobüs ve minibüslere yönelik uygulama yapıldı. Ekipler tarafından yapılan denetimlerde sürücüler tek tek denetlendi. Sivil jandarma ekipleri, Mudurnu-Bolu yolunda taşımacılık yapan minibüs ve otobüslere binerek seyahat etti. Güzergah üzerinde seyreden Yunus Bayrak idaresindeki 14 ABR 711 plakalı minibüse, sivil jandarma trafik personeli bindi. Yol boyunca jandarma personeli tarafından gözlemlenen sürücü Yunus Bayrak'ın emniyet kemerini takmadığı ve cep telefonu ile konuştuğu tespit edildi. Ekiplerin uygulama noktasında durduğu minibüs sürücüsüne 2 bin 196 lira cezai işlem uygulandı.

Uygulama noktasında yolcularla konuşan sivil jandarma personeli, "Ben Bolu İl Jandarma Komutanlığı'nda görevliyim. Sizlerle birlikte yolculuk yaptım. Sizin yolculuk esnasında emniyet kemeri takıp takmadığınızı ve şoförün emniyet kemeri takmadığını fark ettim emniyet kemeri takan yolcularımıza teşekkür ediyoruz. Biliyorsunuz ki otobüs kazalarında emniyet kemeri takılmadığında ölümler ve yaralanmalar trafik kazalarında oluyor. Çok önemli sizde aynı şekilde sizde şoförünüzün trafik ihlali yaptığını 112'ye bildirin emniyet kemeri hayat kurtarır. Şoförünüz emniyet kemeri takmadığı için ve bazı kurallara uymadığı için işlemleri yapacağız" dedi.

İHA'ya konuşan minibüs şoförü Yunus Bayrak, "Evet emniyet kemerini takmadık, sağlık olsun. Can güvenliği için önemli. Daha önceden takıyordum. Bugün muavin de yok araçta. İn-bin olunca takmadım. Devamlı takarım, yapacak bir şey yok görevli arkadaşları teşekkür ederim" dedi. - BOLU

Kaynak: İHA

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