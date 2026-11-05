Bolu Valisi Aydın\'ın annesi 74 yaşında tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi

Bolu Valisi Aydın'ın annesi 74 yaşında tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bolu Valisi Abdulaziz Aydın'ın 74 yaşındaki annesi Hatice Aydın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Aydın'ın cenazesi 6 Kasım Cuma günü Adana'nın Çukurova ilçesindeki Ramazanoğlu Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Kabasakal Mezarlığı'na defnedilecek.
Bolu Valisi Abdulaziz Aydın'ın 74 yaşındaki annesi Hatice Aydın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Bolu Valisi Abdulaziz Aydın'ın annesi Hatice Aydın'dan acı haber geldi. Bir süredir Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören 74 yaşındaki Hatice Aydın, yaşamını yitirdi. Hatice Aydın'ın vefatı, ailesini ve yakınlarını yasa boğdu. Merhume Hatice Aydın'ın cenazesi, 6 Kasım Cuma günü Adana'nın Çukurova ilçesindeki Ramazanoğlu Camii'nde, cuma namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Kabasakal Mezarlığı'na defnedilecek. Taziyeler ise Adana Neziha Yalvaç Uygulama Oteli'nde kabul edilecek.
Kaynak: İHA
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