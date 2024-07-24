Bombalı saldırının faili Muğla Bodrum'da yakalandı - Son Dakika
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Bombalı saldırının faili Muğla Bodrum'da yakalandı

Bombalı saldırının faili Muğla Bodrum\'da yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Moskova'da gerçekleşen bombalı terör saldırısının faili Evgenii Serebriakov'un Muğla Bodrum'da yakalandığını duyurdu. Saldırı sonucunda 2 kişinin yaralandığı ve şüphelinin Moskova-Bodrum uçağı ile Türkiye'ye geldiği bilgisi paylaşıldı. Şahsın kimlik bilgileri ve fotoğraflarıyla eşleşen kişi, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yakalandı.

24.07.2024 18:45
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Moskova'da 2 kişinin yaralandığı bombalı terör saldırısının faili Evgenii Serebriakov'un Muğla Bodrum'da yakalandığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Yerlikaya şu ifadelere yer verdi: "Bugün saat 10.30'da Rusya Interpol Birimi yetkilileri tarafından İnterpol/Europol Daire Başkanlığımız telefonla aramış, "Rusya uyruklu Evgenii Serebriakov isimli şahsın Moskova'da bombalı araçla terör saldırısı düzenlendiği, saldırı sonucunda 2 şahsın yaralandığı ve şahsın Moskova-Bodrum uçağı ile ülkemize geldiği" bilgisi iletilmiştir.

Yapılan incelemeler sonucu şahsın saat 09: 40'ta Bodrum Havalimanından giriş yaptığı, Interpol Uluslararası Aranan Şahıslar Veri Tabanı (e-ASF) kayıtlarında bulunmadığı için tanınmadığı, Aktif UYAP kaydının bulunmadığı tespit edilmiştir. Konu ile ilgili olarak İstihbarat Başkanlığı, ve İnterpol/Europol Daire Başkanlığınca, MİT Başkanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ile gerekli koordinasyon sağlanmış olup, Rusya INTERPOL Biriminden alınan yazıda belirtilen kimlik bilgileri ve fotoğraflarla eşleşen şahıs bugün Bodrum'da Muğla İl Emniyet Müdürlüğü birimlerimizce yakalanmıştır. Operasyonu yürüten kahramanlarımızı tebrik ediyorum" - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bombalı saldırının faili Muğla Bodrum'da yakalandı - Son Dakika

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