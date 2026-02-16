Bondi Plajı'ndaki Saldırgan İlk Kez Hakim Karşısında

Avustralya'nın Sydney kentindeki Bondi Plajı'nda 14 Aralık'ta saldırı gerçekleştirerek 15 kişinin ölümüne neden olan ve hakkında 59 suçlama bulunan Naveed Akram ilk kez hakim karşısına çıktı.

Avustralya'nın Sydney kentindeki Bondi Plajı'nda 14 Aralık 2025'te düzenlediği saldırıda 15 kişinin ölümüne neden olan Naveed Akram, ilk kez hakim karşısına çıktı. Hakkında 15 cinayet, 40 kasten yaralama ve terör suçu da dahil 59 farklı suçlama ile karşı karşıya olan Akram, Sydney'deki Downing Centre Yerel Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu bulunduğu yüksek güvenlikli Goulburn Cezaevi'nden video bağlantı yoluyla katıldı. 24 yaşındaki Naveed Akram'ın avukatı ile görüşmesi için ek süre talep edildi.

Akram'ın avukatı Ben Archbold, görüşmenin ardından mahkeme dışında yaptığı açıklamada müvekkilinin hapishanedeki şartlarının iyi olmadığını söyledi. Akram'ın nasıl bir savunma yapacağına ilişkin açıklama yapmak için erken olduğunu sözlerine ekleyen Archbold, Akram'a yöneltilen suçların detaylarına ilişkin müvekkili ile henüz görüşmediklerini bildirdi.

Bir sonraki duruşmanın 8 Nisan'da yapılması bekleniyor.

Bondi saldırısında 15 kişi ölmüştü

Sydney'deki Bondi Plajı'nda baba-oğul iki saldırgan, 14 Aralık'ta Hanuka Bayramı'nı kutlayan Yahudilerin üzerine ateş açmış, 15 kişi hayatını kaybetmiş, 40 kişi de yaralanmıştı. Polis, saldırganlardan 50 yaşındaki baba Sajid Akram'ı vurarak öldürmüş, 24 yaşındaki oğlu Naveed Akram ise yaralanmıştı. Olay yerinde öldürülen 50 yaşındaki saldırganın silah ruhsatının bulunduğu ve 6 kayıtlı silahının olduğu tespit edilmişti. Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, federal hükümetin fazla sayıdaki, yeni yasaklanan ve yasa dışı ateşli silahları satın alıp imha etmek için ulusal bir geri alım programı kuracağını duyurmuştu. Saldırganlardan birinin üzerine atlayıp silahını elinden alarak saldırganı durduran Suriyeli Ahmed el-Ahmed ülkede kahraman ilan edilmişti. Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, saldırganlardan birine cesurca müdahale ettiği sırada yaralanan Suriyeli Ahmed el-Ahmed'i hastanede ziyaret etmişti. - SİDNEY