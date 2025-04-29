Bor\'da Dolandırıcılığa Karşı Farkındalık Çalışmaları

Bor İlçe Emniyet Müdürlüğü, Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ve Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince 21-27 Nisan 2025 tarihleri arasında çeşitli bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları gerçekleştirildi.

Çalışmalar kapsamında, ilçede faaliyet gösteren taksi durakları ziyaret edilerek, telefon ve internet dolandırıcılığına karşı sürücülere ve vatandaşlara uyarılarda bulunuldu. Görüşmelerde, dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olunması ve şüpheli durumların vakit kaybetmeden emniyet birimlerine bildirilmesi gerektiği vurgulandı. Vatandaşlara konu hakkında bilgilendirici broşürler de dağıtıldı.

Öte yandan, Bor Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine yönelik düzenlenen bilgilendirme toplantısında ise trafik güvenliği, güvenli internet kullanımı ve akran zorbalığı konuları ele alındı. Öğrencilerin bilinçlenmesi amacıyla yapılan sunumların ardından ilgili konuları içeren broşürler öğrencilere dağıtıldı.

Bor İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, benzer farkındalık çalışmalarının farklı hedef gruplarına yönelik olarak sürdürüleceğini belirtti. - NİĞDE