İzmir'in Bornova ilçesinde kendilerini polis olarak tanıtarak yaşlı çifti FETÖ suçlamasıyla korkutan 3 şüpheli, 250 gram külçe altın, 5 bilezik ve 2 Ata altınını alarak dolandırdı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüphelileri aynı gün içerisinde yakalarken ele geçirilen ziynet eşyaları eksiksiz şekilde sahiplerine teslim edildi.

Olay, 25 Kasım tarihinde Bornova ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre kendilerini polis olarak tanıtan 3 şüpheli, yaşlı çifti Diyarbakır'da FETÖ olaylarına karıştıkları iddiasıyla korkuttu. Şüpheliler, para ve ziynet eşyalarını teslim etmeleri halinde çifti soruşturma dışında tutacaklarını söyleyerek kandırdı. Şüphelilerle buluşan yaşlı çift, 250 gram külçe altın, 5 bilezik ve 2 Ata altınını teslim etti. Bir süre sonra dolandırıldıklarını anlayan çift, emniyete giderek şikayetçi oldu.

Şüpheliler aynı gün yakalandı

Şikayet üzerine Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili çalışma başlatıldı. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda dolandırıcılık olayını gerçekleştirdikleri belirlenen K.K., M.B. (32) ve M.A. (43) aynı gün içerisinde yakalandı.

Adreslerinden altın ve uyuşturucu çıktı

Şüphelilerden 2'sinin adreslerinde gerçekleştirilen aramalarda 250 gram külçe altın, 5 bilezik, 2 Ata altını, 1 hassas terazi, 25 gram metamfetamin ve 25 sentetik ecza ele geçirildi. Ele geçirilen ziynet eşyaları, polis ekiplerince yaşlı çifte eksiksiz şekilde teslim edildi.

3'ü de tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, nitelikli dolandırıcılık ve uyuşturucu madde ticareti suçlarından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.