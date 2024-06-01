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Boşanma aşamasındaki eşini öldüren polis memura indirimli ceza

Önce velayet, sonra indirimli karar: Öldürülen Gülten'in ailesinden tepki

Kocası tarafından öldüren Gülten'in ailesi: "Biz ibretlik bir ceza beklerken hakim gerekçesiz bir indirim verdi"

ÇORUM - Çorum'da boşanma aşamasındaki eşini dört el ateş ederek öldüren polis memuruna, indirim uygulanarak 24 yıl hapis cezası verildi. Ölen kadının ailesi hem verilen cezaya hem de çocuğunun velayetenin katilin ailesine verilmesine tepki gösterdi.

Olay, 1 Ağustos 2023 tarihinde Çorum'un Sungurlu ilçesi Demirşeyh köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarında çalılık alanda bir kadının hareketsiz şekilde yattığını gören köylüler, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, başından ve göğsünden silahla vurulanGültenAtaklı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili inceleme başlatan jandarma ekipleri, Gülten taAtaklı'yı boşanma aşamasında oldukları eşi Mürsel Ataklı'nın öldürüldüğü tespit edildi. Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'nde polis memuru olduğu belirlenen cinayet zanlısı, Samsun'un Havza ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Mürsel Ataklı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sanık hakkındaki karar verildi

Sungurlu Ağır Ceza Mahkemesi'nde sanık hakkında açılan davada, tutuklu sanık Mürsel Ataklı, hakkında karar verildi. Mahkeme heyeti Mürsel Ataklı'yı 24 yıl hapis cezasına çarptırdı. Duruşmanın ardından verilen karara tepki gösteren Gülten Ataklı'nın ailesi, mahkeme heyetinin tartışmayı başlatanının belli olmaması sebebiyle ağırlaştırılmış müebbet cezasını 24 yıla düşürdüğünü belirtti. Mahkemenin ardından karara itirazda bulunan Gülten Ataklı'nın ailesi, kendilerini şoke eden bir kararın da Gülten Ataklı'nın 11 yaşındaki oğlunun velayetinin cinayet zanlısının ailesine verilmesi olduğunu söyledi.

"Hepimiz tekrar büyük bir acı yaşadık"

Karar duruşmasının ardından konuşan Gülten Ataklı'nın kardeşi Hasan Hüseyin Kızılkoca, "Geçen yaz öldürülen Gülten Ataklı'nın erkek kardeşiyim. Bugün kardeşim ile ilgili davanın karar duruşması vardı. Karar verildi. Kardeşim cinayet maması polisi eşi tarafından planlı ve kasten tasarlayarak, annemin köyünün yakınında öldürüldü. Fakat bugün ceza ile ilgili açıklanan kararda olayı kimin başlattığına dair yeterli delilin bulunmaması gerekçe gösterilerek mahkeme ağırlaştırılmış 24 yıl hapis cezasına çevirdi. Hepimiz tekrar büyük bir acı yaşadık. Adalet bekleyişimiz yerle bir oldu. Herkesin malum olduğu bir konu. Son yıllarda Türkiye'de çok fazla kadın hayatını kaybetti. Birçoğu da eşi tarafından katledilerek öldürülen kadınlar. Gerekçe gösterilen durum bizim ya da ceza kanunun kendisine aykırı bir durum. Kardeşim olay yerine eşi ile birlikte su doldurmak için gitmişti. Daha sonra araç içerisinde başlayan tartışma sonrasında kendisini öldürmeye çalışan eşinden kurtulmak için kaçıp tarlaya koşmuş. Bir terliği araçta, diğer terliği olay yerinde bulundu. Ayaklarından dikenler çıkartıldı. Verilmiş karara aykırı, somut deliller mevcut. Benim kardeşim 60 kilo. 180 santim boyundaki 17 yıllık polis memurunu öldürmek için oraya gitmedi. Eşi tarafından oraya götürüldü. Akla sığmayacak bir karar var ve bu bizim canımızı çok yakıyor. Biz adalet için sonuna kadar süreci takip edeceğiz. Bu durumun tüm Türkiye'deki kadınlar için emsal olacak bir ceza kararını alana kadar takipçisi olacağız" dedi.

"Ben yeğenimi 10 aydır görmüyorum"

Gülten Ataklı'nın ablası Sultan Kızılkoca da kız kardeşinin oğlunu 10 aydır göremediklerini belirterek, "10 aydır kardeşimin oğlu olan 11 yaşındaki Ali'yi bağrımıza basamadık. Mahkeme vasi olarak başvurdum. Başvurularım onaylandı. Samsun'da yetiştirme yurdunda kalan çocuk psikolojik olarak değişti. Babaannesi de sürekli yanına gidip geldi. Çocuk sonradan bana karşı değişmeye, 'seni istemiyorum' demeye başladı. Özel okulundan odasına kadar her şeyini hazırlamıştım. Mahkemeye de sundum. Çocuğun babasını sevmediğine dair kayıtların da olmamasına rağmen çocuğun beynini yıkadılar ve o tarafa çektiler. Mahkeme de buna onay verdi ve şu anda çocuk babaannesinin evinde kalıyor. Ben yeğenimi 10 aydır görmüyorum. Kardeşimin emaneti olan Ali'yi kaybettik" diye konuştu.

"Biz ibretlik bir ceza beklerken hakim gerekçesiz bir indirim verdi"

Gülten Ataklı'nın ablası Canan Kızılkoca da sanığın cezasına indirim uygulanmasının kabul edilemeyeceğini belirterek, "Biz ibretlik bir ceza beklerken hakim gerekçesiz bir indirim verdi. Hiçbir iyi hal, pişmanlık göstermemiş bir katile indirim uygulandı. Bu kararı kabul edemeyiz. Buradan yetkililere sesleniyorum. Sesimizi duyun. Sonuna kadar adalet arayacağız" şeklinde konuştu.