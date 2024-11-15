Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp, intihar etti - Son Dakika
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3.Sayfa

Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp, intihar etti

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İzmir Karabağlar'da, Hüsamettin Göktaş, boşanma sürecinde olduğu eşi Aslıhan Göktaş'ı boş bir araziye götürerek öldürdükten sonra kendi hayatına son verdi.

15.11.2024 23:06  Güncelleme: 23:43
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İzmir'de bir erkek, boşanma aşamasında olduğu eşinin boş bir araziye götürüp tabanca ile öldürdükten sonra aynı silahla canına kıydı.

Karabağlar ilçesine bağlı Uzundere Mahallesi'nde meydana gelen olayda mobilyacı Hüsamettin Göktaş, bir süredir ayrı yaşadığı boşanma aşamasındaki eşi Aslıhan Göktaş'ı otomobille boş bir araziye götürdü.

Göktaş, burada üzerinde taşıdığı tabancayla Aslıhan Göktaş'ın başına ateş etti.

Aslıhan Göktaş kanlar içerisinde yere yığılırken, bu kez aynı tabancayla kendi başına ateş etti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Silah sesini duyanların ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Göktaş çiftinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Göktaş çiftinin cenazeleri, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp, intihar etti
Kaynak: AA

Karabağlar, Güvenlik, 3-sayfa, İzmir, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp, intihar etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Selman Caba:
    yazıklar olsun. Adam gibi bi kanun çıkaramadınız. Tomar tomar cinayet işleniyor siz yatın bakalım yatın. 23 1 Yanıtla
  • Hakikat:
    Hukumet,bu olumlerin onune gecmeli.Sokak kopeklerine cozum bulamadi bari insanlarin birbirlerini oldurmelerinin onune gecmeli.Aile ve Sosyal Politikalar Bakanligi cozum uretmeli. 20 1 Yanıtla
  • Osman Koca:
    ya benimsin ya toprağın kafasıyla ,şarkılarıyla büyütülen ,kadın ayrılınca başkası ona dokunacak düşüncesini kafasından silemeyip bunalıma krizlere giren bir erkek toplumu asla bitmicek..eğitim küçükken verilir.kadın eşiniz olabilir ama malınız değildir.herşey ailede bitiyor 10 0 Yanıtla
  • Furkan Kartal:
    dikkat ederseniz bu cinayetler çok çok. fazla arttı eski türkiye yok 7 1 Yanıtla
  • Eren:
    Bu nafaka olsun velayet davaları olsun tazminat filan bunlar önlenmeden bitmez bu cianyetler 1 2 Yanıtla
  • Kemsl:
    Her cinayeti paylaşın...Toplama habercilik,nerde ne görürseniz kopyala yapıştır yapın. 1 1 Yanıtla
  • Ennağı Çelik:
    Hayat şartlarından toplumun hayatın ailelerin düzeni bozuldu ne yazık ki bu olaylara yetkili birimlerin gelir dağılımındaki adaletsizliği ve hayat şartlarını iyileştirerek çözüm bulmaları gerek. 1 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    Böyle Vakalar hastalık oldu resmen 1 0 Yanıtla
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