Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp, intihar etti

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Mike Tyson yine rahat durmadı! Herkesin önünde şoke eden hareket

İzmir'de bir erkek, boşanma aşamasında olduğu eşinin boş bir araziye götürüp tabanca ile öldürdükten sonra aynı silahla canına kıydı.

Karabağlar ilçesine bağlı Uzundere Mahallesi'nde meydana gelen olayda mobilyacı Hüsamettin Göktaş, bir süredir ayrı yaşadığı boşanma aşamasındaki eşi Aslıhan Göktaş'ı otomobille boş bir araziye götürdü.

Göktaş, burada üzerinde taşıdığı tabancayla Aslıhan Göktaş'ın başına ateş etti.

Aslıhan Göktaş kanlar içerisinde yere yığılırken, bu kez aynı tabancayla kendi başına ateş etti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Silah sesini duyanların ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Göktaş çiftinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Göktaş çiftinin cenazeleri, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.