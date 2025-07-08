Boşanma Aşamasındaki Eşini ve Oğlunu Öldüren Emekli Polis - Son Dakika
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Boşanma Aşamasındaki Eşini ve Oğlunu Öldüren Emekli Polis

Boşanma Aşamasındaki Eşini ve Oğlunu Öldüren Emekli Polis
08.07.2025 16:22
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Cengiz Bedir hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava sürüyor.

BAĞCILAR'da oğlu ile boşanma aşamasındaki eşini silahla öldürüp, kendisine ait tarlaya gömen emekli polis memuru Cengiz Bedir hakkında savcı mütalaasını açıkladı. Dosyayı değerlendiren duruşma savcısı, Bedir'in 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmasını istedi. Duruşma, avukatların savunma hazırlamak üzere süre talep etmesi sebebiyle ertelendi.

Olay 9 Mart 2024 tarihinde Bağcılar'da meydana geldi. Zeynep Bedir ve oğlu Tarık Bedir'den haber alamayan yakınları, polise kayıp başvurusunda bulundu. Zeynep Bedir ile boşanma aşamasında olan emekli polis Cengiz Bedir hakkında uzaklaştırma kararı olduğunu tespit eden ekipler, Cengiz Bedir'i teknik ve fiziki takibe aldı. Cengiz Bedir'in Kırklareli'ndeki bir tarlaya gece saatlerinde gidip geldiğinin belirlenmesi üzerine şüpheli gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan Cengiz Bedir, oğlu Tarık Bedir ve boşanma aşamasındaki eşi Zeynep Bedir'i öldürüp, tarlaya gömdüğünü itiraf etti. Şüphelinin ifadesinden yola çıkan ekipler, Zeynep Bedir ile Tarık Bedir'in cenazelerine ulaştı.

2 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEMİ

Olayla ilgili Bakırköy 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın görülmesine devam edildi. Duruşmada tutuklu sanık Cengiz Bedir ile taraf avukatları hazır bulunurken, tutuksuz yargılanan 2 sanık katılmadı. Mahkeme heyetinin dosyada eksik bir husus kalmadığına kanaat getirmesi üzerine Cumhuriyet Savcısı mütalaasını açıkladı. Savcı mütalaasında, Cengiz Bedir'in oğlu ve eşini öldürmesi gerekçesi ile 'Eşe ve alt soya karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ile cezalandırılmasını istedi. Diğer sanıklar hakkında ise 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 6'şar aydan 5'er yıla kadar hapis cezası verilmesi istedindi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Duruşma, taraf avukatlarının mütalaaya karşı savunma hazırlamak amacıyla süre istemesi sebebiyle ertelendi.

Kaynak: DHA

Aile İçi Şiddet, Bağcılar, Politika, 3-sayfa, Polis, Polis, Hukuk, Suç, Son Dakika

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