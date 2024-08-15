Boşanma Aşamasındaki Eşiyle Tartışan Adam, Otomobilde İntihar Etti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Boşanma Aşamasındaki Eşiyle Tartışan Adam, Otomobilde İntihar Etti

Geniş Video İzle

Ankara'nın Mamak ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşiyle tartışan bir adam, otomobilde tabancayla eşini öldürdükten sonra intihar etti. Olay sonucunda çift hayatını kaybetti.

15.08.2024 00:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ANKARA'nın Mamak ilçesinde, tartıştığı boşanma aşamasındaki eşini otomobilde tabancayla öldüren B.B., aynı silahla kendi yaşamına da son verdi.

Olay, saat 20.00 sıralarında Durali Alıç Mahallesi 937 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, B.B. ile boşanma aşamasındaki eşi Z.B, 06 FK 6998 plakalı otomobilde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine B.B., tabancayla eşi Z.B.'ye ateş etti. B.B. aynı tabancayla kendini de vururken, silah sesini duyanların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde çiftin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Çiftin cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırılırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürüyor.

Boşanma Aşamasındaki Eşiyle Tartışan Adam, Otomobilde İntihar Etti
Kaynak: DHA

3-sayfa, Ankara, Mamak, Olaylar, Cinayet, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Boşanma Aşamasındaki Eşiyle Tartışan Adam, Otomobilde İntihar Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:07 Antalya’da dövizle satış yapan dinlenme tesislerine ceza yağdı Antalya'da dövizle satış yapan dinlenme tesislerine ceza yağdı
22:44 Sokak ortasında eşini defalarca bıçaklayarak katletti, cani kocayı linçten polis kurtardı Sokak ortasında eşini defalarca bıçaklayarak katletti, cani kocayı linçten polis kurtardı
21:16 DSÖ, “Uluslararası acil durum“ ilan etti Korkutucu hastalığa Sağlık Bakanı’ndan açıklama DSÖ, "Uluslararası acil durum" ilan etti! Korkutucu hastalığa Sağlık Bakanı'ndan açıklama
20:55 Erdoğan’dan Guterres’e yanıt: BM Güvenlik Konseyi’nin yapısının kökten değiştirilmesi gerekmektedir Erdoğan'dan Guterres'e yanıt: BM Güvenlik Konseyi'nin yapısının kökten değiştirilmesi gerekmektedir
20:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü
11:29 Icardi’nin Mourinho üzerinden verdiği mesaj Fenerbahçelileri küplere bindirecek Icardi'nin Mourinho üzerinden verdiği mesaj Fenerbahçelileri küplere bindirecek
11:24 Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg, eşi Priscilla Chan’a olan sevgisini göstermek için Roma geleneğini uygun heykel yaptırdı Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, eşi Priscilla Chan'a olan sevgisini göstermek için Roma geleneğini uygun heykel yaptırdı
11:20 İstanbul’da kaldırımda yürüyen hamile kadına taciz O anlar kamerada İstanbul'da kaldırımda yürüyen hamile kadına taciz! O anlar kamerada
11:09 Kamala Harris’in seçim ekibi, medya kuruluşlarına haber vermeden haber başlıklarını Harris’in lehine düzenledi Kamala Harris'in seçim ekibi, medya kuruluşlarına haber vermeden haber başlıklarını Harris'in lehine düzenledi
11:02 5 kişiyi yaralayan Eskişehir saldırganı, dünyayı kana bulayan teröristleri idol edinmiş 5 kişiyi yaralayan Eskişehir saldırganı, dünyayı kana bulayan teröristleri idol edinmiş
11:02 Survivor göndermesi çok konuşulur Serhat Akın, Fener’in elenmesi sonrası Acun’u topa tuttu Survivor göndermesi çok konuşulur! Serhat Akın, Fener'in elenmesi sonrası Acun'u topa tuttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2024 01:46:34. #1.11#
SON DAKİKA: Boşanma Aşamasındaki Eşiyle Tartışan Adam, Otomobilde İntihar Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement